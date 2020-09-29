Воркута, Коми, , 12:40 — REGNUM В Воркуте при проведении демонтажных работ на шахте «Аяч-Яга» погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

Трагедия произошла утром 29 сентября. Во время демонтажа конструкций законсервированной шахты обрушилась галерея. В результате инцидента смертельные травмы получили монтажник и сварщик подрядной организации «Катюша».

В компании отметили, что предварительной версией произошедшего рассматривается несоблюдение подрядчиком мер безопасности и плана производства работ. Организовано расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Воркуте совсем недавно — при проведении демонтажных работ на шахте «Воргашорская» обрушилась галерея, погибли четыре человека.