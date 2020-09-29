Барнаул, , 12:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 29 сентября, за последние сутки произошло пять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 477.

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По-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4392 пациентов, +27 за последние сутки) и ОРВИ (3876 пациентов, +17 за последние сутки). Тяжелобольных — 208 человек (+8 за последние сутки), на ИВЛ находятся 69 человека (за последние сутки данные не изменились).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 67 детей до 17 лет включительно (+4 за последние сутки). Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 728 человек (+93 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 12 187 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса, растёт заболеваемость внебольничной пневмонией, власти сочли необходимым перейти на третий этап снятия карантинных ограничений.

Накануне стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двух сторонней пневмонией, ранее у него нашли SARS-CoV-2.

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