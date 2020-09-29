Северодвинск, Архангельская область, , 12:27 — REGNUM В Архангельской области завершено расследование дела о несостоявшемся заказном убийстве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР ПО Архангельской области и НАО, жительница Северодвинска в мае 2020 года обратилась к своему знакомому с просьбой убить ее 45-летнего супруга любым способом. Женщина была готова заплатить киллеру 200 тысяч рублей.

«Реализуя преступный умысел, 15 мая 2020 года обвиняемая попросила супруга проследовать с ней на автомобильную стоянку, где исполнитель убийства под видом покупателя хотел осмотреть продаваемый ей автомобиль. В пути следования на автомобиле под управлением исполнителя преступления, он нанес потерпевшему удар ножом в область груди», — сообщили в ведомстве.

Однако довести дело до конца преступникам не удалось — мужчина оказал активное сопротивление, выбежал из машины и скрылся. Потерпевший выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

В ходе допроса подследственные дали признательные показания. Организатор преступления пояснила следователю, что решила устранить супруга из-за личной неприязни, возникшей в результате семейных ссор.