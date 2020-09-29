Воронеж, , 12:16 — REGNUM В Воронеже ищут мужчину, избившего в подъезде многоквартирного дома маленького мальчика. Следственный комитет начал проверку по факту избиения ребёнка.

29 сентября в соцсетях и в СМИ была опубликована видеозапись, снятая в подъезде одного из воронежских домов, на которой видно, как взрослый мужчина наносит ногами удары ребёнку. Пострадавшим оказался 12-летний мальчик, по данным СМИ, его мама уже написала заявление в полицию. Она просит найти нападавшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, следственные органы начали проверку по сообщению и видеозаписи, размещенной в социальных сетях об избиении ребенка мужчиной в городе Воронеже. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.