Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 12:07 — REGNUM Байкальской природоохранной прокуратуре удалось через суд добиться приостановления деятельности предприятия по сносу объектов на площадке бывшего предприятия Усольехимпром в Иркутской области. По данным Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ООО «ПК Брасс» осуществляло работы без надлежащего обследования и планирования безопасных демонтажных мероприятий.

«Данная организация является собственником ряда объектов на территории Усольехимпрома, в том числе цехов бывшего производства опасных химических веществ (четыреххлористого кремния). Установлено, что юридическим лицом организован демонтаж сооружений с нарушением градостроительного и природоохранного законодательства», — пояснили следователи.

По их словам, демонтажу конструкций не предшествовало подробное обследование объектов капитального строительства, подлежащих сносу. Работы начаты без учета особенностей химического загрязнения промышленной площадки, а также потенциального загрязнения демонтируемых строений, возможных выбросов опасных веществ в атмосферу.

Не были запланированы мероприятия, направленные на предупреждение причинения вреда окружающей среде, не оценено влияние производимого демонтажа на экологию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на промышленной площадке Усольехимпрома хранятся 1000 т опасных химических веществ, которые до сих пор не утилизированы. На ситуацию неоднократно обращал внимания президент России Владимир Путин и дал конкретные поручения руководства Минобороны и новому правительству Приангарья.

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

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