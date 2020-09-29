Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась женщина, которая упала с электросамоката во время прогулки вокруг стадиона на Крестовском острове. Это второе ЧП с владельцами электросамокатов в Петербурге за последние дни.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», несчастный случай произошел поздним вечером 23 сентября у стадиона «Газпром арена». Около 22:00 мск 47-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом, упала и сильно ударилась головой об асфальт.

«Пациентку госпитализировали с расколотым черепом, осколками костей в мозге, переломом основания черепа», — отмечает источник.

Несмотря на то, что женщине была экстренно оказана медицинская помощь в больнице, днем 28 сентября она умерла от последствий тяжелой травмы.

Еще одна авария с электросамокатом произошла утром 28 сентября. По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около на проспекте Сизова в Приморском районе мужчина, 1983 года рождения, двигаясь по тротуару на самокате, столкнулся с автомобилем Skoda, также ехавшим по тротуару.

В результате ДТП пострадал мужчина на самокате, он был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. По факту ДТП проводится проверка.