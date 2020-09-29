Луганск, , 12:04 — REGNUM На линии соприкосновения Украины и ЛНР в районе населённого пункта Золотое — 5 два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

По данным спасателей, пострадавшие вышли в поле в поисках потерявшейся коровы. У 41-летней женщины оторвана левая голень, зафиксированы осколочные ранения левой руки. У её 12-летнего сына диагностирована минно-взрывная травма, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук.

Мальчик госпитализирован в больницу микрохирургии глаза в Луганске, его мать находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о рыбаке, пострадавшем в результате взрыва неизвестного устройства на берегу реки Северский Донец на территории ЛНР.

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