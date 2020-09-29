Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В историческом центре Петербурга во время подготовки сетей к отопительному сезону прорвало трубу с горячей водой. Пострадали более десятка автомобилей. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербург».

Коммунальная авария произошла 29 сентября в 10:30 мск во время подготовки сетей к отопительному сезону. В Адмиралтейском районе специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили технологическое нарушение у дома 23 литера В по улице Егорова.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен. Специалисты ремонтной бригады приступили к устранению дефекта», — уточнили в компании.

Как ожидается, работы по устранению прорыва займут около десяти часов. От отопления отключено одно офисное здание. В зоне подтопления также оказались около десяти автомобилей, которые не получили видимых повреждений.

В АО «Теплосеть СПб» напомнили, что в случае обнаружения парения или выхода горячей воды на поверхность, ни в коем случае не надо пытаться проехать или пройти по затопленному участку.