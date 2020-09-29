Варшава, , 11:46 — REGNUM В Варшаве произошел очередной сбой в системе подачи сточных вод на очистные сооружения «Чайка». В связи с этим в настоящее время сточные воды стали попадать в реку Висла. Об этом передает Onet.pl.

Авария в системе очистных сооружений произошла в связи с выходом из строя насоса, подающего сточные воды в один из двух временных коллекторов на понтонном мосту. Из-за этого работа трубопровода была остановлена, и часть сточных вод стала уходить прямо в Вислу.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что это «естественная ситуация», потому что текущая система сточных вод является временной — передача осуществляется с помощью понтонного моста, который был экстренно возведен в начале нынешнего месяца. Однако политик заверил, что работы по восстановлению системы ведутся, и уже к утру 30 сентября сточные воды прекратят поступать в реку.

Напомним, 29 августа произошел серьезный сбой в системе передачи сточных вод из левобережной Варшавы на очистные сооружения «Чайка». В связи с этим в столице Польши начали использовать альтернативный канализационный коллектор, с помощью которого сточные воды будут направляться на очистные сооружения.