Душанбе, , 11:20 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Дангаринском районе Таджикистана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

25-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенс» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате погиб сам водитель и 26-летний пассажир.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Айнинском районе на трассе Душанбе — Ходжент. 35-летний водитель автомобиля «Дулан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хёндай».

В результате аварии погибли оба водителя и 49-летняя жительница Душанбе, которая находилась в автомобиле «Хёндай». Еще два человек были госпитализированы с различными травмами.