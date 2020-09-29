Токио, 29 сентября 2020, 11:17 — REGNUM Аварийное приземление совершил вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Японии в северо-восточной японской префектуре Мияги. Об этом 29 сентября сообщает телеканал NHK.
По информации журналистов телеканала, винтокрылая машина совершила аварийную посадку на спортивную площадку одной из местных школ.
Также указывается, что в настоящее время японское минобороны выясняет причины произошедшего и уточняет, есть ли в ходе инцидента пострадавшие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские конгрессмены предложили усовершенствовать систему сертификации самолетов после нескольких крушений Boeing 737 MAX.