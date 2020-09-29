Хасавюртовский район, Дагестан, , 11:13 — REGNUM Двое детей погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане. Еще четыре человека, в том числе оба водителя, пострадали, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Авария произошла накануне в Хасавюртовском районе Дагестана на автодороге Хасавюрт — Гребенская. По данным полиции, 67-летний житель села Аксай за рулем автомобиля КIА во время разворота не предоставил преимущество попутному транспорту. В результате машина врезалась в Opel Astra.

Двое годовалых детей, которые находились в автомобиле Opel, скончались в больнице. Еще двое пассажиров этой машины и оба водителя с различными травмами помещены в медучреждение. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: В Дагестане бьют тревогу из-за роста числа погибших в автоавариях