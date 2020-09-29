Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 11:04 — REGNUM Проверка по факту разлива нефтепродуктов в реку и на почву проводится на Таймыре. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Установлено, что 27 сентября во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО «Энгергия», произошёл аварийный отрыв судна от берега. Произошла разгерметизация трубопровода. В реку Хатангу и на почву попало около тонны ГСМ. На место ЧП выехал зампрокурора Таймырского района.

Прокуратура Красноярского края контролирует ход и результаты проверки, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, весной-летом 2020 года на севере Красноярского края произошло три крупных экологических ЧП.

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