Иволгинский район, Бурятия, , 11:02 — REGNUM Следователи в Иволгинском районе Бурятии продолжают расследование уголовного дела о нападении «чёрных» лесорубов на сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

18 мая правоохранители в селе Кокорино заметили мужчину, подозреваемого в незаконной рубке деревьев. При виде сотрудников, тот выхватил нож и попытался напасть. Тем временем, его родственник напал со спины, схватив полицейского за шею.

«Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он произвел выстрелы по нижним конечностям нападавших мужчин. Злоумышленнику с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику — в бедро, после чего они скрылись с места происшествия», — отметили в СКР.

Позже один из нападавших обратился в больницу, где его и задержали. К настоящему времени он признан виновным и приговорён к штрафу.

Второго же, как сообщало ИА REGNUM, недавно задержали в Амурской области, где он работал на вахте. Его доставили в республику и заключили под стражу.

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