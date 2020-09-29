Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM Бывшему заместителю министра здравоохранения Ростовской области смягчили меру пресечения. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил экс-чиновника под домашний арест.

В настоящее время Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено после победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в тендерах на утилизацию медицинских отходов.

Напомним, что экс-замминистра донского здравоохранения находился под арестом, однако позже был отпущен под домашний арест. Затем в рамках нового уголовного дела, возбуждённого в отношении чиновника, вновь попал в СИЗО.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2019 в отношении Беседовского и его руководителя — министра здравоохранения Татьяны Быковской возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Глава ведомства вернулась к работе в конце января 2020 года.

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