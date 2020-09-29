Ереван, , 11:01 — REGNUM Женщина и ребёнок есть среди погибших в Нагорном Карабахе в результате обстрела, предпринятого военными Азербайджана. Об этом уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян сообщил 29 сентября журналистам.

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Он подчеркнул, что азербайджанские вооружённые силы целенаправленно наносят удары по гражданским объектам и мирному населению Карабаха. Данные о погибших и пострадавших передаёт Армении омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики.

«Согласно последним данным, с начала военных действий четыре мирных жителя погибли, среди них женщина и ребенок, есть также десятки раненых», — сказал Татоян.

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