Чугуев, , 10:59 — REGNUM Штурман Ашраф Мсуя, погибший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, знал о том, что самолёт неисправен. Об этом заявила мать лётчика Римма Мхавила в комментарии телеканалу «24».

По её словам, сын звонил и говорил о неисправностях самолёта.

«Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна, двигатели отказывали неоднократно. Он был об этом осведомлен», — рассказала женщина.

Римма отметила, что её сын стремился стать одним из лучших и закончил с отличием Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Напомним, в результате крушения Ан-26 в Харьковской области погибли 26 человек, в основном курсанты университета. Одному из них удалось выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине началась расшифровка содержимого бортовых самописцев разбившегося самолёта.

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