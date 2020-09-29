Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Ход расследования уголовного дела о разбойном нападении и убийстве врача в Новосибирской области взято на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщается на сайте самого ведомства.

«В производстве следственных органов СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершённое из корыстных побуждений или по найму, сопряжённое с разбоем»), — уточнили в СКР. — Расследование данного уголовного дела находится в активной стадии, ведется работа по раскрытию преступления».

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе и результатах первоначально проведённых следственных действий и мерах, предпринимаемых для установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших это преступление.

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