Горно-Алтайск, , 10:43 — REGNUM В столице Республики Алтай завершился процесс над тремя женщинами, которых обвиняли в похищении человека и пытках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда, в деле фигурировала четвёртая обвиняемая, но дело против неё были прекращено за примирением сторон.

В ходе суда выяснилось, что подсудимая Магомадова избила потерпевшую за дачу показаний по другому уголовному делу. Затем, с тремя подругами она издевалась над девушкой.

«Избивали, таскали за волосы, тушили об ее голову сигареты, обливали пивом и горячим чаем, душили проводом от электрического удлинителя, зажигалкой поджигали волосы на голове, кухонным ножом срезали часть волос на голове», — отметили в суде.

Затем истязатели вывезли потерпевшую в частный дом и продолжили пытки. В результате здоровью девушки был нанесён вред средний тяжести.

Судья признал троих подсудимых виновными и приговорил организатора преступлений к 9 годам лишения свободы, двое подельниц Борисова и Балабаева получили по 7 лет тюрьмы. Однако затем суд учёл, что ранее Магомадову признали виновной в вовлечении женщин и несовершеннолетних девушек в занятия проституцией и назначил ей окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы.