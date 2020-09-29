Ялуторовск, Тюменская область, , 10:41 — REGNUM В Тюменской области инспекторами ГИБДД задержан пенсионер, перевозивший наркотики в медицинской маске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Гражданин 60 лет направлялся из Тюмени в Ялуторовск на такси. При обыске у пенсионера был обнаружен пакетик с наркотическим веществом в кармане спортивных брюк, и ещё два — в медицинской маске.

Наркотический порошок, по словам задержанного, он приобрёл в Тюмени у неизвестных лиц, с которыми связался по интернету. По уверениям пенсионера, порошок был куплен для личного пользования. Причём ранее мужчина был неоднократно судим за наркопреступления.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств»). Пенсионеру грозит до десяти лет лишения свободы.