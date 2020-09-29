Тбилиси, , 10:38 — REGNUM На крупнейшем строительном рынке в Тбилиси «Элиава» в ночь на 29 сентября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 3:00. Пожарные через шесть минут прибыли на место и через 40 минут локализовали пожар. Огонь был вскоре потушен, пламя охватило около 1000 квадратных метров. Сообщается, что сгорел склад древесных материалов и несколько магазинов.

«Пожар создал очень опасную ситуацию, так как в основном на рынке находятся деревянные и пластмассовые материалы. Как сообщают собственники, рынок застрахован. О причинах пожара говорить пока рано», — сообщила журналистам глава Дидубийского района Тбилиси Ирма Заврадашвили.

Стоит отметить, что рынок «Элиава» возник стихийно в 1995 году. В феврале 2020 года мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании заявил, что тот вид, который принял рынок, неприемлем для грузинской столицы.

«В прошлом году мы утвердили генеральный план, в котором отмечено, что за этим объектом сохраняется статус торговой зоны, соответственно, мы хотим, чтобы в рамках этого генплана произошло оздоровление положения», — сказала тогда Каладзе.

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