Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону директор одной из коммерческих организаций задолжал сотрудникам более 6 млн рублей. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в период пандемии — с мая по август 2020 года — директор фирмы оставил без зарплаты 90 сотрудников. Задолженность превышает 6 млн рублей. При этом на расчётных счетах компании деньги на выплату зарплаты имелись, однако были потрачены на иные цели.

В офисе компании проведён обыск, изъята финансово-хозяйственная документация.