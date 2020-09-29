Соледар, ДНР, , 10:12 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь из гранатомётов по окраине Горловки. Об этом сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении посёлка шахты 6/7 в Горловке. Были выпущены две гранаты из ручного подствольного гранатомета», — сказано в сообщении.

По данным наблюдателей, огонь вёлся с позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд ДНР признал экстремистскими организациями Службу безопасности Украины (СБУ) и разведку министерства обороны страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР признали СБУ и ГУР экстремистскими организациями