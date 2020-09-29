Соледар, ДНР, 29 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь из гранатомётов по окраине Горловки. Об этом сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным наблюдателей, огонь вёлся с позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд ДНР признал экстремистскими организациями Службу безопасности Украины (СБУ) и разведку министерства обороны страны.
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