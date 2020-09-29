Мадрид, , 10:17 — REGNUM Как минимум пять манифестантов были задержаны в Барселоне во время протестов сторонников движения за отделение Каталонии от Испании против решения Верховного суда (ВС) страны в отношении бывшего председателя регионального правительства. Об этом, как передает ТАСС, сообщили 29 сентября в каталонской полиции.

Также сообщается, что в ходе протестных акций их участники забрасывали полицейских камнями и петардами, а часть демонстрантов — возводила баррикады и жгла контейнеры с мусором.

Кроме того, уточняется, что организатором данных протестов стали т.н. комитеты «в защиту республики», чьи приверженцы в прошедшем времени были причастны к проведению заканчивающихся беспорядками протестных акций в Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября испанский ВС вынес решение о лишении Кима Торры права занимать государственные должности в течение 1,5 лет, в результате чего последний потерял статус главы правительства Каталонии.