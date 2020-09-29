Чита, , 09:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 29 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6262 человек, причём 81 из них добавился только за последние сутки.

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Общее число жертв коронавируса, как и сутки назад, по-прежнему составляет 68 человек. Вместе с тем 4935 (68 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комментируя ситуацию, главный санитарный врач региона Светлана Лапа пояснила, что темп прироста за сутки составляет уже 1,3%, а средний темп прироста за последние семь дней — 1,4%. Именно поэтому в регионе принято решение о развёртывании дополнительных коек для лечения больных с SARS-CoV-2.

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