Сальский район, Ростовская область, , 09:44 — REGNUM В Сальском районе Ростовской области сгорела заброшенная свиноферма. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар в посёлке Конезавод имени Будённого вспыхнул на крыше неэксплуатируемого здания примерно в 16:35 мск 28 сентября. К месту были направлены две единицы техники и восемь человек.

Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пламя и ликвидировать последствия пожара. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.