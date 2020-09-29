Джакарта, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В настоящее время ряд районов в приграничной зоне Индонезии и Малайзии пострадали от наводнений, вызванных разливом озера Сентарум, сообщает Antara.
«Согласно полученным данным, высота воды местами достигает двух-трех метров», — говорится в заявлении регионального агентства по управлению стихийными бедствиями.
Известно, что в деревне Сепандан 107 домов, а в деревне Ланжак-Дерас 121 дом пострадали от затопления.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в округе Западный Пасаман в индонезийской провинции Западная Суматра.
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