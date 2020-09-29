Иркутск, , 09:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За прошедшие выходные дни не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2.

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Как сообщает сегодня, 29 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 076 человек, причём 87 (прирост составил три человека) добавились только за последние сутки. В инфекционных отделениях стационаров лечится 1043 человек (+21 за сутки).

За весь период выздоровели 17 061 человек, 314 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, тоже сообщалось о двух новых летальных случаях пациентов с COVID-19.

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