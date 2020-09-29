Ереван, , 09:36 — REGNUM Армия Армении сбила на территории Нагорного Карабаха еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Азербайджана. Об этом 29 сентября сообщил представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян.

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«Несколько минут назад мы вновь сбили беспилотный летательный аппарат», — написал на своей странице в соцсети Facebook Ованнисян.

При этом ранее минобороны Армении сообщило, что на вечер 28 сентября подразделения армии страны в Нагорном Крабахе сбили 49 БПЛА, четыре вертолета и один самолет, а также подбили 80 танков и БПП, и 82 единицы автотранспортных средств ВС Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Азербайджана по городу Гадрут в Нагорном Карабахе один человек погиб и ещё трое ранены.