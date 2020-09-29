Киев, , 09:27 — REGNUM В столице Украины между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» поезд насмерть сбил мужчину. Об этом 29 сентября сообщил ресурс «Информатор».

По некоторым данным, погибший был так называемым «зацепером» — катался на внешней части поездов метро. С другой стороны журналисты выяснили, что погиб взрослый мужчина, не подросток.

В результате происшествия движение на «зелёной» ветке метро оказалась парализовано. Люди были вынуждены несколько часов идти через Днепр на левобережную часть Киева.

Правоохранители выясняют детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области перевернулся автомобиль под управлением подростка, погибли три человека.

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