Киев, 29 сентября 2020, 09:27 — REGNUM В столице Украины между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» поезд насмерть сбил мужчину. Об этом 29 сентября сообщил ресурс «Информатор».
По некоторым данным, погибший был так называемым «зацепером» — катался на внешней части поездов метро. С другой стороны журналисты выяснили, что погиб взрослый мужчина, не подросток.
В результате происшествия движение на «зелёной» ветке метро оказалась парализовано. Люди были вынуждены несколько часов идти через Днепр на левобережную часть Киева.
Правоохранители выясняют детали происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области перевернулся автомобиль под управлением подростка, погибли три человека.
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