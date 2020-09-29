Баку, , 09:21 — REGNUM В ходе наступления ВС Азербайджана в направлении города Физули в Нагорном Карабахе были подбиты четыре танка ВС Армении. Об этом 29 сентября сообщает азербайджанское минобороны.

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«С 7 до 8 часов еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент боевые действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-службы азербайджанского минобороны полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что вся военная авиация Азербайджана находится в строю в рабочем состоянии.