Ереван, , 09:10 — REGNUM Из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Азербайджана по городу Гадрут в Нагорном Карабахе один человек погиб и ещё трое ранены. Об этом 29 сентября сообщил руководитель администрации населенного пункта.

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«Удар беспилотником был нанесен по двору дома. Погибла пожилая женщина, трое жителей ранены», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики.