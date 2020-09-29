Волгодонской район, , 09:05 — REGNUM В Ростовской области в результате аварии на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 сентября.

ДТП произошло вечером 28 сентября на участке автодороги в Волгодонском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, не имея права управления, на выезде из станицы Романовской не предоставила преимущество в движении Mercedes. В результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека. Это женщина, находившаяся за рулём отечественного автомобиля, и две пассажирки иномарки.

По факту аварии проводится проверка.