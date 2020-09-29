Пологи, , 09:01 — REGNUM В городе Пологи Запорожской области Украины перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery 2004 года рождения не справился с управлением и выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

Отмечается, что на месте аварии погибли два пассажира — подросток 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются. Ещё один пассажир 1981 года рождения скончался в машине скорой помощи. Водитель и пассажир 2004 года рождения с многочисленными травмами доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье машина врезалась в столб и загорелась. Погибли водитель и пассажир в возрасте от 17 до 21 года. Все они оказались гражданами Марокко.

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