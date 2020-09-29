Джакарта, , 08:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в округе Западный Пасаман в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло на суше 28 сентября 2020 года в 23:26 по местному времени.

«Эпицентр находился на суше в 17 км к северо-востоку от Аир Бангис, Западный Пасаман на глубине 79 км», — сообщает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зарегистрировали 22 тектонических землетрясения силой 2−3 балла, произошедших в провинции Ачех в Индонезии за последние девять часов.

Читайте также: Индонезия за девять часов пережила 22 тектонических землетрясения