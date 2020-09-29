Сеул, , 08:32 — REGNUM Чиновник из министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи, застреленный в Жёлтом море северокорейскими пограничниками, пытался бежать в КНДР. Об этом глава следственной группы Юн Сон Хён 29 сентября рассказал журналистам в Сеуле.

«Морская полиция Республики Корея пришла к такому выводу на основании разведывательных данных, полученных от военных, анализа приливного течения в день инцидента и других косвенных улик», — заявил он.

По словам Юн Сон Хёна, следственная группа проанализировала направление приливного течения в день, когда чиновник пропал без вести (21 сентября), и пришла к выводу, что он мог добраться до места обнаружения северокорейскими пограничниками только, если направлялся туда специально. Следователь также отметил, что чиновник заранее надел спасательный жилет и снял обувь, оставленную на покинутом им катере.

Напомним, 24 сентября в Южной Корее заявили, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали. По версии следователей Северной Кореи, обнаруженный в территориальных водах страны мужчина не сказал, что он гражданин Южной Кореи, а попытался скрыться. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем открыли огонь на поражение. После этого его плавательное средство было сожжено вместе с телом «в соответствии с правилами борьбы с коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея обратится к КНДР с просьбой провести дополнительное расследование в связи с убийством военнослужащими Северной Кореи её гражданина.

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