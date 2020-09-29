Самара, , 08:25 — REGNUM Жесткую посадку совершил мотодельтаплан в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 29 сентября спасатели получили сведения о том, что в одном км от н.п. Семеновка м.р. Кинель-Черкасский совершил жесткую посадку мотодельтаплан.

Сообщается, что инцидент произошел во время взлета воздушного судна. Пострадал мужчина 1958 года рождения, который находился на его бору. Он был доставлен Кинель-Черкасская ЦРБ. Возгорания мотодельтаплана на произошло, летательный аппарат получил повреждения. Никто не погиб, разрушений нет.

На месте работаю сотрудники экстренных служб. Информация уточняется.

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