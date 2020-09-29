Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM Бурятские полицейские в Амурской области задержали последнего фигуранта по уголовному делу о незаконной рубке деревьев и нападении на правоохранителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл 18 мая.

При попытке стражей порядка задержать подозреваемых в незаконной рубке, последние оказали сопротивление. В результате шесть лесорубов скрылись. Однако позже пять из них были задержаны. Шестого пришлось искать дольше.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летний гражданин был задержан вблизи г. Свободный Амурской области, где он работал вахтовым методом», — отметили в ведомстве.

Мужчина в настоящее время заключён под стражу.

Читайте также: В Бурятии раскрыли ОПГ лесорубов