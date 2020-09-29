Хабаровск, , 08:01 — REGNUM После сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории аэропорта Хабаровска, из него были эвакуированы около 500 пассажиров. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Всего были эвакуированы около 500 человек, люди ждали завершения проверки на улице», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также там указали, что в ходе проверки сообщения о минировании, поступившие утром 29 сентября, не подтвердились.

«Ложные сообщения о взрывных устройствах привели к задержке четырех рейсов», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, известно, что были задержаны рейсы в Чумикан (Хабаровский край), Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге был задержан мужчина, угрожавший совершением теракта и насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.