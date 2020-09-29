Кызыл, , 07:01 — REGNUM В столице Тувы Кызыле задержан 24-летний водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла на минувших выходных в центре города.

По данным полиции, управляя автомобилем ВАЗ-21 083 задержанный выехал на дорогу с односторонним движением и столкнулся с пятью иномарками. В результате ДТП пострадавших нет.

«Незамедлительно прибывшие инспекторы ДПС задержали виновника ДТП при попытке скрыться с места происшествия. От виновника столкновения исходил резкий запах алкоголя, от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что ранее мужчину не раз привлекали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Он является также фигурантом уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

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