Самара, 29 сентября 2020, 06:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета в районе села Семеновка в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Травмы получил пилот воздушного судна, который был единственным на борту. Его доставили в медучреждение.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября, недалеко от села Михальчиково Кстовского района в Нижегородской области, в реку Волгу упал легкомоторный самолет.
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