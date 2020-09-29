Иркутск, , 06:54 — REGNUM Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сына которого накануне, 28 сентября, задержали в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с ремонтом лифтов, сделал заявление на своей странице в Facebook. Бывший глава Приангарья полагает: его сын стал жертвой политических интриг.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, он отметил, что срок расследования уголовного дела в отношении компании «Звезда», с которой связывают Левченко-младшего, истёк ещё 20 сентября. Поэтому задержание и обыски по месту жительства и работы семьи Левченко он считает осуществленными за пределами истекшего срока.

Также Сергей Левченко заявляет, что не имеет никакого отношения к «Звезде»:

"Андрей (сын — прим. ИА REGNUM) тоже никогда не был ни учредителем, ни работником этой компании».

По словам Левченко-старшего, причины задержания его сына были чисто политические:

«Почему в срочном порядке в субботу, 2-го числа, нужно было собирать следователей, принимать решения, в безотлагательном порядке проводить эти обыски и задержание Андрея? Я только думаю, что причина одна: потому что я сам в пятницу (25 сентября — прим. ИА REGNUM) прочитал в центральной прессе, в ряде крупных изданий о том, что скоро будет принято решение передать мне полномочия депутата Государственной думы.

Сергей Левченко Думаю, что за эти последние месяцы произошло только это событие, плюс выборы, где мы показали очень хороший результат по нашему кандидату от КПРФ. Сегодня правящему режиму просто страшно представить, что будет происходить после того, как всем станет очевидно социально-экономическая падение Иркутской области по сравнению с тем периодом, когда работал я».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Иркутской области состоялось задержание по подозрению в мошенничестве сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

По данным следствия, установлена причастность Андрея Левченко к составлению подложных документов на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования ООО «Звезда» и многократному завышению стоимости этих работ. В результате махинаций пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском, а Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.

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Накануне Андрея Левченко привезли в Москву, сегодня, 29 сентября, ему изберут меру пресечения.