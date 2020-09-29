Иркутск, 29 сентября 2020, 06:54 — REGNUM Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сына которого накануне, 28 сентября, задержали в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с ремонтом лифтов, сделал заявление на своей странице в Facebook. Бывший глава Приангарья полагает: его сын стал жертвой политических интриг.
Прежде всего, он отметил, что срок расследования уголовного дела в отношении компании «Звезда», с которой связывают Левченко-младшего, истёк ещё 20 сентября. Поэтому задержание и обыски по месту жительства и работы семьи Левченко он считает осуществленными за пределами истекшего срока.
Также Сергей Левченко заявляет, что не имеет никакого отношения к «Звезде»:
По словам Левченко-старшего, причины задержания его сына были чисто политические:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Иркутской области состоялось задержание по подозрению в мошенничестве сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.
По данным следствия, установлена причастность Андрея Левченко к составлению подложных документов на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования ООО «Звезда» и многократному завышению стоимости этих работ. В результате махинаций пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском, а Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.
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Накануне Андрея Левченко привезли в Москву, сегодня, 29 сентября, ему изберут меру пресечения.