Салем, , 06:52 — REGNUM Перестрелка произошла в американском городе Салем (штат Орегон), сообщает пресс-служба полиции округа Марион.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов выехали на место, где преступник взял нескольких людей в заложники. Полицейские пытались освободить захваченных путем переговоров, однако это результата не дало. После провала переговоров завязалась перестрелка.

«В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый», — отмечается в сообщении.

При этом никто из полицейских не пострадал. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в американском городе Уотерлу произошла перестрелка в клубе мотоциклистов. В результате стрельбы погиб один человек, еще 11 получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое.

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