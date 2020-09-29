Тайбэй, , 06:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясений магнитудой 5,0, которое произошло на юге Тайваня. Об этом 29 сентября сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:14 по местному времени. Их эпицентр находился в 44 километрах к юго-западу от города Тайдун (население около 110 тысяч человек), очаг залегал под морским дном, на глубине около десяти километров.

Незначительные колебания почвы также ощущались жителями уездов Тайдун и Пиндун, муниципалитетов Гаосюн и Тайнань.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у архипелага Кермадек в Новой Зеландии.

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