Искитим, Новосибирская область, , 06:24 — REGNUM Национальная медицинская палата (НМП) попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование убийства новосибирского врача. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на НМП.

Напомним, что 27 сентября тело женщины было обнаружено в доме по улице Набережный жилмассив, 11 в городе Искитиме.

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«Я первый раз в жизни столкнулся с тем, что убивают врача, — прокомментировал вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев. — В сегодняшней ситуации, когда все врачебное сообщество самоотверженно, с риском для собственной жизни оказывает медицинскую помощь в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции, пытки и убийство врача — это чудовищное преступление, совершить которое мог только откровенный мерзавец и негодяй, у которого вообще ничего святого за душой нет».

Союз медицинского сообщества и Ассоциация врачей Новосибирской области направили письмо председателю СКР с просьбой взять под личный контроль расследование дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что убитая — супруга главврача местной ЦРБ, она 37 лет проработал врачом-кардиологом в этой же больнице.