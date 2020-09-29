Нью-Дели, , 06:24 — REGNUM Недостроенное здание рухнуло в города Вадодара на западе Индии, сообщает пресс-служба городской полиции.

Сообщается, что трехэтажное здание последний год находилось в стадии строительства. В результате его обрушения погибли три человека, еще один получил травмы. Пострадавшего госпитализировали. Причины обрушения дома пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Старой Гаване на Кубе обрушилась часть многоквартирного дома. В результате происшествия погибла 74-летняя жительница.

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