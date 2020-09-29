Штат Калифорния, США, , 06:16 — REGNUM В результате лесного пожара, вспыхнувшего в прошедшие выходные на севере штата Калифорния (США), погибли не менее трёх человек. Об этом 29 сентября сообщает агентство Associated Press.

Пожар, который возник в округе Шаста в настоящее время охватывает площадь уже около шести тысяч гектаров. Местные власти провели эвакуацию 1,2 тыс. человек. Сообщается, что погибшими числятся по меньшей мере три человека.

Ещё более крупный пожар, который 27 сентября возник в округах Напа и Сонома, пока не вызвал человеческих жертв. Его площадь достигла более 14,6 тыс. га, эвакуировано было более 50 тыс. человек, около 25 тысяч жителей округов лишились электроэнергии.

Напомним, что в 2020 году в результате природных пожаров в Калифорнии погибли 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Boeing выделяет для оказания помощи жителям штатов на западном побережье США, наиболее пострадавших от масштабных лесных пожаров, сумму в размере $700 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing выделяет $700 тысяч на помощь пострадавшим от лесных пожаров в США