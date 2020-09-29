Абуджа, , 05:54 — REGNUM Четыре человека погибли в результате массового ДТП в штате Анамбра на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

По их данным, виновником аварии стал водитель, у машины которого отказали тормоза в городе Обоси. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо получили различные травмы. Пока полиция расследует все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября автомобиль такси врезался в пассажирский автобус в Камеруне. В результате аварии семь человек погибли, еще 18 получили травмы и были госпитализированы.

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