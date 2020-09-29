Искитим, Новосибирская область, , 05:19 — REGNUM В Новосибирской области следователи обратились к общественности за помощью в раскрытии убийства женщины. Её тело было обнаружено в частном доме в Искитиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Днём 27 сентября в доме по улице Набережный жилмассив, 11 в городе Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области головы. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что из дома похищены денежные средства», — уточнили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи просят людей, которые во время совершения преступления заметили или слышали что-то подозрительное, сообщить об этом.

«Российская газета» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что убитая женщина — жена главврача местной ЦРБ. СМИ уточняет, что она 37 лет проработал врачом-кардиологом в этой же больнице.