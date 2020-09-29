Степанакерт, , 04:42 — REGNUM Число погибших военных Нагорно-Карабахской республики (НКР) в ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном достигло 53, говорится в сообщении Минобороны республики.

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Из сообщений ведомства следует, что число погибших удвоилось в течение одних суток: днём 28 сентября сообщалось о 27 убитых, вечером появилось сообщение о гибели ещё 26 военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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